Dink Vakfı’nı tehdit etmişlerdi! 2 şüphelinin tutukluluğuna devam

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçiler Hrant Dink Vakfı ve Fethiye Çetin'in avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Hakim, sanıkların ceza ehliyeti olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan 5 Ekim 2020 tarihibe randevu alındığını belirtti. Kimlik sorgularında sanık Hüseyin Ateş bekar, ortaokul mezunu olduğunu ve fayansçılık yaptığını belirterek aylık gelirinin 3-5 bin TL olduğunu söyledi. Bekar, ortaokul mezunu, araba tamircisi ve aylık 3 bin TL geliri olduğunu söyleyen Sanık Ersin Başkan ise kimlik sorgusunda "FETÖ terör örgütünü araştırdım" dedi.

Hakim, üzerlerine atılı suçu anlatarak avukatları bulunmayan sanıklara, avukat isteyip istemediklerini sordu. Sanıklar ise savunmalarını avukat eşliğinde yapmak istediklerini söylediler. Bunun üzerine CMK'ya avukat atanması için yazı yazıldı. Duruşmaya avukat beklenmesi için bir süre ara verildi. Ancak görevlendirmenin hemen yapılamaması üzerine duruşmaya devam edildi. Müşteki avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek katılma talebinde bulundular.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, suçun vasfına, delil durumuna, ceza miktarını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Sanıklara avukat atanmasına karar verildi. Diğer taleplerin savunmalar alındıktan sonra değerlendirilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül'e bıraktı.