Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: 83 milyon tedbirlere uyalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda hasta sayısı artışının en çok olduğu Van'a ziyarette bulundu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'le bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Koca, ardından açıklamalarda bulundu:Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artış bildiğiniz gibi homojen bir dağılış göstermiyor.Van mercek altına aldığımız merkezlerden biri olmuştur. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde.Türkiye dünyada filyasyonu, temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Van'da da sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkilerini görmek istiyoruz. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş ağır hastaların ve vefatların artmasına neden oluyor. Van'da 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4,2. Ne yazık ki 65 yaş üstü hasta oranımız yüzde 15,6. Yoğun bakımdaki hastaların çoğunu 65 üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Yaşlılarımızın, büyüklerimizin özellikle korunabilir olması son derece önemli. Sağlık Bakanı Koca; Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle yaptığı il değerlendirme toplantısının ardından da özetle şunları kaydetti:Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32. Aldığımız tedbirlerden öncelikli hedefimiz hasta sayısının artışını durdurmaktır. Salgının olduğu bu dönemde 83 milyon herkes tedbirlere uyma zorunluluğu hissediyor olmalı.Bu yıl dünyada grip aşısına talep daha fazla. Ülkemizde bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Zannediyorum geçen yılların 2 veya 3, hatta 4 katı oranında bu tedariği sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız. Hem Pfizer, hem Çin Sinovac, hem Rusya'nın (Kovid-19) aşılarının yıl bitmeden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili de ayrıca bağlantılarımızın, iş birliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de 13 aşı çalışması bulunuyor. Bu aşı çalışmaları Faz 1 çalışmasına kadar gelmiş oldu ama Faz 1 çalışması da başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar Faz 1 çalışması başlayabilir ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur, yani muhtemelen nisan, mayıs veya haziran ayında olabilir.TÜRKİYE'DE dün test yapılan 107 bin 702 kişiden 1512'sine Kovid-19 teşhisi konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 1219, ağır hasta sayısı 1209 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65" dedi. ANKARA