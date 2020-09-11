Türkiye’nin aşıda hedefi 2021 Nisan

TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu'nca yürütülen yerli ve milli aşı geliştirme çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı tarafından yakından izleniyor. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun son toplantısında gündem koronavirüsle mücadele ve aşı çalışmaları oldu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da katıldığı toplantıda TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu'nca yürütülen yerli ve milli aşı geliştirme çalışmaları değerlendirildi. TÜBİTAK Başkanı Mandal da yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kurulda ayrıca dünyadaki tüm aşı geliştirme çalışmaları da masaya yatırıldı.Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının (THO) düzenlediği "TÜBİTAK'ın Kovid- 19 ve Sonrası için Beraber Yaratmaya Dayalı Yeni Yaklaşımı" başlıklı panelde konuşan Mandal, Kovid-19 konusunda da ellerinde 10 ilaç 8 de aşı geliştirme projesi olduğunu, bu çalışmalar için 49 kuruluşla iş birliği yaptıklarını kaydetti. Aşı projelerinden ikisinin hayvan deneyleri aşamasını geçtiğini, üçünün de bu aşamada olduğunu kaydeden Mandal, "Amacımız 2021 Nisan'a kadar Kovid- 19'a karşı Türk aşısını piyasaya sürmek. Bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Türkiye sadece aşı araştırmaları için değil, üretim için de önemli bir merkez olabilir" dedi.