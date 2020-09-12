Son dakika: PKK/KCK'nın 'Mezopotamia Hackers' grubuna operasyon; 11 tutuklama

SANAL ALEMİN SÖZDE GERİLLALARI



İşledikleri suçlarla kendilerini sanal alemin sözde 'gerillaları' olarak nitelendiren ve polis ekipleri tarafından en çok arananlar listesine giren şüphelilerin hackledikleri siteler arasında çok sayıda okulun resmi sitesi, illerde vatandaşların online başvuru yaptıkları kamu kurumları ve Ombudsmanlık bulunuyor.



