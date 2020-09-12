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Son dakika: /'nın '' grubuna operasyon; 11 tutuklama

Son dakika haberine göre; merkezli 17 ilde / operasyonu; 11 tutuklama ANKARA Emniyet Müdürlüğü, '' adı altında birleşip kamu kurumlarının sitelerinde PKK propagandası yapan terörist hacker çetesini, Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen şafak operasyonu ile çökertti.

DHA
Giriş Tarihi: 12.9.2020 08:39 ABONE OL
Son dakika: PKK/KCK'nın 'Mezopotamia Hackers' grubuna operasyon; 11 tutuklama

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, etkin pişmanlıktan yararlanan 4 kişinin ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, çok sayıda siber terörist hacker grubunun 'nın sözde kongre kararları doğrultusunda '' çatısı altında birleştiğini tespit etti.

Son dakika: PKK/KCK'nın 'Mezopotamia Hackers' grubuna operasyon; 11 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hackerlar tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin genişletildiği soruşturmada, PKKKCK içerisinde faaliyet yürüten hacker gruplarının, 71 ayrı ilde 411 kamu kurum- kuruluşu ve 81 ilde 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirdiği ve vatandaşlara SMS yoluyla örgüt içerikli mesajlar göndererek propagandası yaptığı tespit edildi.

Son dakika: PKK/KCK'nın 'Mezopotamia Hackers' grubuna operasyon; 11 tutuklama

SANAL ALEMİN SÖZDE GERİLLALARI

İşledikleri suçlarla kendilerini sanal alemin sözde 'gerillaları' olarak nitelendiren ve polis ekipleri tarafından en çok arananlar listesine giren şüphelilerin hackledikleri siteler arasında çok sayıda okulun resmi sitesi, illerde vatandaşların online başvuru yaptıkları kamu kurumları ve Ombudsmanlık bulunuyor.

Son dakika: PKK/KCK'nın 'Mezopotamia Hackers' grubuna operasyon; 11 tutuklama

Yapılan istihbari çalışmalar ile hackerların imza olarak kullandıkları nicknameleri ve yaptıkları hackleme ve sistemlere sızma eylemlerine ilişkin deliller ile telefonlarına SMS gönderilen vatandaşların ifadeleri siber- terör uzmanlarınca toplanarak soruşturma dosyasına eklendi.

Son dakika: PKK/KCK'nın 'Mezopotamia Hackers' grubuna operasyon; 11 tutuklama

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından kimliği tespit edilen şüphelilere yönelik merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonu sonucunda 26 bilgisayar korsanından 18'i gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

Son dakika: PKK/KCK'nın 'Mezopotamia Hackers' grubuna operasyon; 11 tutuklama

11 Eylül'de adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Etkin pişmanlıktan faydalananların ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilerek devam edildiği belirtildi.

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Son dakika: PKK/KCK'nın 'Mezopotamia Hackers' grubuna operasyon; 11 tutuklama
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