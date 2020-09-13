CHP’li Özcan’dan skandal sözler

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Özcan koronavirüs ile ilgili başarılı bir mücadele verildiğini, ikinci dalgaya karşı hazır olduklarını belirtti. Özcan, bir gazetecinin koronavirüs nedeniyle kaç kişinin öldüğünü sorması üzerine, "Son olarak bir rakam almadım ama herhalde valiliğin mi bir açıklaması vardı? Yerel basında okudum, 40 civarındaydı. Yani şöyle söyleyeyim; ölenlere baktığınızda, büyük bir çoğunluğu zaten başka hastalıktan mustarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan, yani bu tabir çok hoş değil ama ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı. Dolayısıyla bu hani rakamlara bakıp çok abartmamak, panik yapmak gerekmiyor bana göre. Yani ilk vefat eden teyzemiz 86 yaşında Göynüklü bir teyzemizdi. Zaten çok doğal sebeplerden de hayatını kaybetmek üzereydi. Hatta yoğun bakımda yoğun bir tedavi uygulandı kendisine. Belki ömrü bile birkaç gün ekstra uzatıldı bu şeyden dolayı" dedi.Adaylık sürecinde Suriyelilere yardımı keseceğini ilan eden Özcan, Bolu Belediyesi'ne başkan seçildikten sonra dediğini yaptı, tüm yardımları kesti. Özcan'ın "Türk Halkının vergilerinden oluşan bütçemizden, SURİYELİLERE bir tek kuruş yardım yapılmayacaktır" açıklamaları tepkilere neden olmuştu.Skandal sözlerin tepki çekmesi ardından ikinci bir açıklama yapan Özcan, yeniden skandala imza attı. "Yanlış anlaşıldım" demek yerine suçu gazetecilere atmayı tercih eden Özcan, haberin maksatlı yapıldığını savunarak, "Kötü niyetli bir habercilik anlayışı bu. Bunu öncelikle nefretle kınıyorum. Böyle bir yandaş zihniyet olmaz. Bunlara gazeteci demek bile bana zul geliyor" ifadesini kullandı. Özcan, "Burada ölenlerin büyük kısmının yaşlı, artı başka ağır hastalıkları olan insanlar olduğunu söyledim" diyerek adeta "özrü kabahatinden beter" dedirtti.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin sözleri sonrası Bolu Valisi Ahmet Ümit açıklama yaptı. Özcan'ın üzücü bir ifade kullandığını aktaran Vali Ümit, "Yaşlılarımız bizim onur kaynaklarımız. Soframızın huzurlarıdırlar. Devletimizin ve milletimizin simgesi, problemlere karşı adeta sigortalarımız ve paratörlerimizdir. Yaşlılara karşı söz söylemek kimsenin hakkı ve haddi olmadığı gibi yaşlılarımızın daha huzurlu ve uzun yaşamaları için elimizde gelen gayreti sarf etmek hepimizin görevi" diye konuştu.