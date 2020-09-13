Kum fırtınasını anlattı: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi

Ankara Polatlı'da dün öğle saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte kum fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kaplarken, ilçede panik oluştu.
Sokakta bulunan vatandaşlar ev ve kapalı mekanlara koşarak, toz buluntudan kaçınmaya çalıştı. Görüş mesafesini düşüren fırtınada, ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.
TARIM İŞÇİLERİ ZOR ANLAR YAŞADI
Özellikle ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Ilıca Mahallesi'nde çadır kuran mevsimlik tarım işçileri, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaklaşık 80 kişinin barındığı çadırlar, fırtınayla birlikte yerinden sökülerek havaya uçtu.
Çocuklarını korumak için seferber olan bazı tarım işçileri, üzerlerine düşen tahta palet ve demir parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.
BAKAN YARDIMCISI İNCE, İNCELEMEDE BULUNDU
Olayın ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra AFAD ekipleri tarafından bölgeye yaklaşık 20 adet çadır ve çok sayıda yatak ile yemek getirildi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren çadırlarını kuran tarım işçileri, çadır ve yatak için AFAD ekiplerine teşekkür ederek, yetkililerden gıda ve giyecek istedi.
"O AN BİR ŞEY OLDU, YER ÇEKİMİ YOK GİBİYDİ"
Soğan toplamak için Ankara'ya geldiklerini ve tarlada çalışırken bir fırtına gördüklerini belirten Abdulkadir Karakurt, "Fırtınadan 5 dakika önce çadırlarımızın yanına geldik ve sağlamlaştırmaya çalıştık.
Sonra baktık olmuyor, kendi canımızın derdine düştük. Kardeşlerimi korumaya çalıştım. Rüzgar geldiği zaman 2 kez ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi.
KENDİMİ YERE ATTIM
Kendimi yere attım. Yaklaşık 40 dakika kadar sürdü. Ama bir 5-10 dakika kadar gözümüzün önünü dahi göremedik" dedi. Öte yandan, hayatın normale döndüğü ilçede yaralanan 6 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
50 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEDİ
Ankara'nın Polatlı ilçesinde saat 15:00 sıralarında kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü, devasa toz bulutları oluştu.
Paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi.
6 YARALI VAR
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başka bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" dedi.
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "50 yıldır böyle bir şey görmedim" diyerek bölge halkına evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.
"CAN YA DA MAL KAYBI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Polatlı başta olmak üzere birçok ilçemizde yaşanan kum fırtınasında yoğun bir mesai harcayan çalışma arkadaşlarım fırtınada can ya da herhangi bir mal kaybı olmadığını tespit ettiler. Bütün Ankaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" mesajı paylaştı.
ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR
Ankara'da yaşanan ve özellikle Polatlı'da gören ve bizzat şahit olanları hayrete düşüren kum fırtınasıyla ilgili hasar tespit ve düzenleme çalışmalarının dışında bilim insanlarının araştırmaları da devam ediyor.