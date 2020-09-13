Kum fırtınasını anlattı: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "50 yıldır böyle bir şey görmedim" diyerek bölge halkına evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

"CAN YA DA MAL KAYBI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Polatlı başta olmak üzere birçok ilçemizde yaşanan kum fırtınasında yoğun bir mesai harcayan çalışma arkadaşlarım fırtınada can ya da herhangi bir mal kaybı olmadığını tespit ettiler. Bütün Ankaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" mesajı paylaştı.