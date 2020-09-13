Sağlık Bakanı’ndan İstanbul uyarısı: Ağır hasta sayısı bir ayda iki kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki koronavirüs vakalarında son bir ay içinde yaşanan ciddi artışa dikkat çekti. Bir ayda ağır hasta sayısının İstanbul'da yüzde 42 arttığını belirten Koca, İstanbul'da oluşabilecek riskin tedbirlere, birlikte uyumla aşılabileceğini kaydetti.Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki koronavirüs vakalarında yaşanan artışla ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum. Nisan ayında hastaların yüzde 65'i, vefatların ise yüzde 54'ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım" ifadelerini kullandı.