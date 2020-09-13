Şehit eşi: Bizde asker bitmez oğlum da asker olacak

Evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar (30) için memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde uğurlandı. Uyarın naaşı, İlören mahallesindeki baba evine getirildiğinde, yarbay üniforması giyen şehidin oğlu Sabri Mete, babasını annesinin kucağında karşıladı. Şehidin eşi Pınar Uyar, oğlunu havaya kaldırarak, "Söz verdim ağlamayacağım" diye veda etti.Baba Sabri Uyar ile anne Hatice Uyar, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun naaşına sarılan anne ise, "Sen şehit olmak istiyordun. Oldun oğlum" demesi yürekleri dağladı. Eşinin naaşının başına gelen Pınar Uyar oğlunu göstererek, 'Bizde asker bitmez. Ağabeyi, kardeşi de asker, oğlu da asker olacak" dedi. Şehidin Uzman Çavuş olan kardeşi Beytullah Uyar ile sözleşmeli er olan kardeşi Özgür Uyar da başında dakikalarca bekledi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan tabut mezarlığa götürülürken, eşi Pınar Uyar ve oğlu önünde yürüdü. Şehit Uyar'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, BBP lideri Mustafa Destici, ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.