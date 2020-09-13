Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Yunan askeri, 8 yaşındaki çocuğu plastik mermiyle vurdu

SON DAKİKA! Yunan askeri, 8 yaşındaki çocuğu plastik mermiyle vurdu

'nin Meriç ilçesinden kaçak yollarla 'a geçmek isteyen 9 kişilik Suriyeli aileye Yunan askerlerince ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 8 yaşındaki  Gazin Abdu, ayağına isabet eden 2 mermi ile yaralandı. Hastanede tedavi edilen Abdu ile beraberindekiler Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 09:12 Son Güncelleme: 13.9.2020 09:15 ABONE OL
SON DAKİKA! Yunan askeri, 8 yaşındaki çocuğu plastik mermiyle vurdu

Edirne'nin Meriç ilçesinde devriye görevi yürüten 'Hudut Kartalları' askerleri, askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden kaçak olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişilik Suriyeli göçmen yakaladı. Askerlerin yaptığı incelemede göçmenler arasında bulunan Gazin Abdu adlı kız çocuğunun silahla vurulduğu belirlendi.

MERMİLER VÜCUDUNA SAPLANDI

Hastaneye götürülen Abdu'nun yapılan muayenesinde, Yunan askerlerinin açtığı ateşte ayağından 2 plastik mermi ile vurulup, yaralandığı belirlendi.

Tedavisi yapılan Abdu ve ailesi Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

YUNAN ASKERİ VURDU, TÜRK ASKERİ SAHİP ÇIKTI

Yunan askerlerinin açtığı ateş ile plastik mermiyle yaralanan Gazin Abdu, Türk askerlerinin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini ve hastaneye götürüp, tedavi ettirdiğini söyledi.

Yunan askerinin daha önce de vurduğu ve nehir ya da deniz sularında ölüme terk ettiği, botlarını patlattığı göçmenleri Türk askeri kurtarmıştı.

"KARDEŞİMİ GÖRE GÖRE ATEŞ ETTİLER"

Abdu'nun ağabeyi Hazar Abdu, Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yola çıktıklarını belirterek, "Herkes Avrupa'ya gidiyor, şansımızı deneyelim, biz de gidelim dedik. Yunan askeri tarafından Yunan sınırında bizi vurdular. Kardeşim ayağından 2 mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler, kötü sözler söyleyerek dönün dediler. Türk askeri bizi aldı karakola getirdi. Daha sonra hastaneye götürdüler bizi, kardeşimin tedavisi oldu" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Yunan askeri, 8 yaşındaki çocuğu plastik mermiyle vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA