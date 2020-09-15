1974’te ne yaptıysak aynı ruhla yine yaparız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, önceki gün "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı"nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Akar burada yaptığı açıklamada "Kıbrıs bizim milli meselemiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizden hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız. Doğu Akdeniz'de de hakkımızı hukukumuzu korumak yönünde yapmamız gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.BAKAN Akar, dün Milli Savunma Bakanlığı'nda Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Abdulhakim Abuhulia'yı kabul etti. Akar, görüşmede Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi bulunduğu Libya'ya askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edileceğini belirtti,