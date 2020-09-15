İBB iştiraklerinde işten çıkarılan işçilerden CHP Genel Merkezi önünde eylem

İşten çıkarılan işçilerden 4'ü, CHP Genel Merkezi önünde 'Nerede namus şeref sözü veren Kılıçdaroğlu?' yazılı afiş açtı. İşçiler, 'haksızlık varsa direnmek haktır', 'hak hukuk adalet' yazılı dövizler de taşıdı. İşçilerden Samet Bulutçu, İBB çalışanı 11 bin 706 kişinin işine bir yıl içinde son verildiğini belirtti. Bulutçu, "Emek, hak, adalet kavramları sadece seçim dönemine mi hapsoldu? Bu kadar çalışanı ve ailesini birçoğu incir çekirdeğini doldurmayacak gerekçelerle kapı önüne koymak hangi adaletin kitabında yazmakta? Ne yapmış olabilir bu 11 bin 706 kişi de bir yılda iş akdi sona erdirilmiş olsun? Ne gerek vardı bunca emekçinin hayatını alt üst etmeye? Rengine ve meşrebine bakmaksızın tüm siyasi büyüklerimize sesleniyoruz. Emeğinin, ekmeğinin, evine götüreceği helal lokmasının peşinde olan bu kardeşlerinize sahip çıkın" dedi. İşçiler, açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi önünde beklemeye devam etti.