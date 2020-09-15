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İBB'den kovulan işçiler Genel Merkezi önünde hakkını arıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçi kıyımı nedeniyle işten atılanlar haklarını aramak için Genel Merkezi'nin kapısına dayandı. 'nun göreve geldiği süreden beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi bir işçi kıyımı yaşandığı biliniyor. Son dakika bilgisine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinde işten çıkartılan bir grup, CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Grup içindekilerden bir vatandaş canlı yayında sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevinden alındığını ve tazminatsız kovulduğunu belirtti. İBB mağduru vatandaşlar 'na da seslenerek 'Belediye çalışanlarının kovulmayacağı söyleniyordu. Verilen sözler tutulmadı' dedi.

Giriş Tarihi: 15.9.2020 13:30 Son Güncelleme: 15.9.2020 13:49 ABONE OL
İBB'den kovulan işçiler CHP Genel Merkezi önünde hakkını arıyor

İBB'nin 26 iştirakında çalışan 11 binin üzerinde kişi Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra işten çıkarılmıştı. İşte o vatandaşlardan bir grup 'Nerede namus şeref sözü veren Kılıçdaroğlu" "Her şey çok güzel olmadı" gibi pankartlarla CHP Genel Merkezi önünde eylem başlattı.

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"KILIÇDAROĞLU SÖZ VERMİŞTİ"

CHP Genel Merkezi önündeki isimlerden biri olan İBB mağduru vatandaş "15 yıl boyunca çalışan ve yönetici olarak çalıştığım İBB'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım fotoğraflarım gerekçe gösterilerek atıldım. Bana açıklama yapmadılar. Biz rezil olduk. Dört aydır çalışmıyorum. Yasak olduğu halde bizi işten attılar. Kılıçdaroğlu bize söz vermişti haksız yere işten atılırsak bizleri geri işimize aldıracağını belirtmişti. Bu nedenle buraya geldik." dedi.

İşçiler tazminat dahi alamadan işlerinden olduklarını da eklediler.

Son dakika: İBB'de işten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezine gidecek

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İBB'den kovulan işçiler CHP Genel Merkezi önünde hakkını arıyor
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