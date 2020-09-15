Şehidi 20 günlük bebeği Göktürk Efe uğurladı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Aktay'ın naaşı baba ocağından helallik alındıktan sonra Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi. Şehidin eşi Gül Aktay, törene 20 gün önce dünyaya gelen Göktürk Efe ismini verdikleri bebeği ile katıldı. Şehit eşinin kundağı açıp şehidin fotoğrafını bebeğine göstermesi yürekleri dağladı. Şehit ağabeyinin üniformasını giyen Hasan Aktay ise, tabuta sarılarak "20 günlük bebeğin vardı abi. Seni vuracaklarına beni vursalardı" diye feryat etti. Şehidin babası Salih Aktay ise, "Bir oğlum daha var. O da vatana kurban olsun" dedi. Şehidin naaşı kılınan namazın ardından Akşehir Şehitliği'nde toprağa verildi.