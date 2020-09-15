SON DAKİKA! Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın

Samsun'a bağlı 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Galeriç Ormanı'na (subasar orman) da sıçradı. Alınan son dakika bilgisine göre müdahale çalışmaları hız kesmeden sürse de yangının mukavemeti devam ediyor.