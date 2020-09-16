Aynı coşku ve gururla

CumhurbaşkanıErdoğan, Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 102. yıldönümü nedeniyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan'ın, Bakü'nün kurtuluşunda görüldüğü gibi, mevcudiyetlerine ve hayati menfaatlerine yönelik tehditler ve saldırılar karşısında ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın tüm dünyaya hem bir örnek hem de bir mesaj olduğunu vurguladı. Dün olduğu gibi bugün de "iki devlet, tek millet" şiarıyla bütün alanlarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini derinleştirme ve iş birliğini güçlendirme kararlılığını yineleyen Erdoğan, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde Türkiye'nin Azerbaycan ile aynı coşku ve gururu yaşadığını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Conte görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ANKARA