Son dakika: İstanbul merkezli 34 ilde dev FETÖ operasyonu

İstanbul Merkezli 34 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 34 ilde dev FETÖ operasyonu | Video
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OPERASYON DEVAM EDİYOR
FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 kişiden 106'sı yakalandı. Operasyonlar sürüyor.