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Son dakika: merkezli 34 ilde dev operasyonu

Son dakika gelen habere göre Merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 10:39 Son Güncelleme: 16.9.2020 11:06 ABONE OL
Son dakika: İstanbul merkezli 34 ilde dev FETÖ operasyonu

İstanbul Merkezli 34 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 34 ilde dev FETÖ operasyonu | Video


OPERASYON DEVAM EDİYOR

FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 kişiden 106'sı yakalandı. Operasyonlar sürüyor.

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Son dakika: İstanbul merkezli 34 ilde dev FETÖ operasyonu
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