Çirkin iftiraya RTÜK’ten ağır ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatip liseleri mezunları ile ilgili ifadelerini yayınlayan haber kanalına program durdurma ve idari para cezası verdi. RTÜK, Erol Mütercimler'in söz konusu ifadelerinin yayınlandığı televizyon hakkında 8 Eylül tarihinde başlattığı incelemeyi tamamladı. Üst Kurul, Mütercimler'in İmam Hatip mezunlarına ilişkin ifadelerini 6112 sayılı Kanun'a aykırı buldu. Program sunucusunun da sarf edilen sözlere müdahale etmediğini tespit eden üst kurul haber kanalına 'Yayın hizmetleri; ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' hükmünü ihlalden 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası uygulayacak. RTÜK, Mütercimler'in sunucusu farklı kanaldaki programında söylediği sözler nedeniyle de cezaya hükmetti. Söz konusu kanala 3 kez program durdurma ve ağır idari para cezası uygulandı. ANKARA