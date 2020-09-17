Depremde toplanma alanı mezarlık

İstanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB) Silivri'deki Selimpaşa Mezarlığı'nı 'deprem toplanma alanı' olarak belirledi. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, olası İstanbul depreminde 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanlarını tespit etti. Buna göre; İstanbul Şehir Haritası'nda Selimpaşa Mezarlığı deprem toplanma alanı olarak gözüküyor. AK Parti İBB ve Silivri Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, mezarlığın deprem toplanma alanı olarak belirlenmesi hakkında İBB Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yazıcı şunları söyledi:Bu, Aziz Nesin'in hikayelerine konu olacak trajikomik bir durum. Selimpaşa Mezarlığı deprem toplanma alanı olarak hiç uygun bir yer değil. Bırakınız orada halkı toplamayı cenazelerimizi defnetmek için bile boş alan yok. Mezarlık dolu. Bu yüzden Selimpaşa'da vefat eden vatandaşlarımız en yakın başka mezarlıklara defnedilmekte. 860 kilometrekarelik bir alana sahip olan Silivri'de iskana açık olan alan sadece yüzde 15. Diğer bir deyişle yüzde 85 boş alan mevcut. Onca boş alan varken insanları mezarlıklarda toplamayı planlamak, barındırmak hangi sosyolojik ve psikolojik gerekçe ile açıklanabilir? Daha da acı olanı 'en önemli önceliğimiz' dediği bir konuya böyle acemice ve özensiz yaklaşan bir anlayış, acaba İstanbul'u nasıl yönetebilir? İstanbul'un diğer önemli sorunlarını çözmekte ne kadar mahirdir!İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 2019 bütçesinin 1 milyar 18 milyon 921 bin lira olduğu öğrenildi. İmamoğlu, göreve geldikten sonra deprem bütçesini düşürdü. 2020 bütçesi ise 347 milyon 623 bin liraya düşürüldü. İmamoğlu "İstanbul'un en önemli önceliği depremdir" demişti. Ancak İBB'nin deprem bütçesini yüzde 65 düşürmesi çelişki olarak ifade ediliyor.