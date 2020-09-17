Son dakika: Camideki korsan müzik yayınını destekleyen paylaşımlar yapan CHP'li Özdemir mahkemede kıvırdı! Büyük tepki çekmişti...

İzmir'de mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, sevk edildiği 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı. Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ'ın tutukluluğa yaptığı itiraz, 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı' gerekçesiyle reddedildi.

Özdemir hakkında savcılık tarafından 'halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, iddianamenin kabul edilmesinin ardından Özdemir'i tahliye etti. Tutuksuz sanık Özdemir, 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Özdemir'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li milletvekilleri Özcan Purçu, Atilla Sertel, Murat Bakan ve Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP PM üyesi Devrim Barış Çelik ve eski bakan Yaşar Okuyan, avukatlar ve partililer katıldı. Özdemir, yaşanan süreçte asıl mağdurun kendisi olduğunu savundu.