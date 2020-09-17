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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Büyükçekmece'de rezalet görüntüler! İBB, İSKİ'ye, İSKİ, İBB'ye topu atıyor! Mahalleli öfkeli...

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de rezalet görüntüler! , 'ye, İSKİ, İBB'ye topu atıyor! Mahalleli öfkeli...

Son dakika haberi: Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'ndeki Fırat Caddesi'nde birkaç ay önce başlatılan kanalizasyon çalışması sona erdi. Ancak çalışmanın ardından asfaltlama yapılmadı. Mahalleli aramadık telefon, çalmadık kapı bırakmadı. , 'ye, İSKİ ise İBB'ye topu attı. Mahalleli verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle öfkeli...

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 12:31 Son Güncelleme: 17.9.2020 12:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Büyükçemece'de rezalet görüntüler! İBB, İSKİ'ye, İSKİ, İBB'ye topu atıyor! Mahalleli öfkeli...

Büyükçekmece'de Türkoba Mahallesi'ndeki Fırat Caddesi'nde birkaç ay önce başlatılan kanalizasyon çalışması geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Mahallesi sakinleri, asfaltlanmayan yoldaki tozlar nedeniyle zor günler yaşıyor.

Son dakika haberi: Büyükçemece'de rezalet görüntüler! İBB, İSKİ'ye, İSKİ, İBB'ye topu atıyor! Mahalleli öfkeli...

Görevlilerin, birkaç gün içinde caddenin asfaltlanacağını söylediklerini belirten mahalle sakinleri, herhangi bir çalışma olmadığını, yoldan yükselen tozlar nedeniyle ev ve iş yerlerinin kapı ile pencerelerini açamadıklarını, bir an evvel caddenin asfaltlanmasını istediler

Son dakika haberi: Büyükçemece'de rezalet görüntüler! İBB, İSKİ'ye, İSKİ, İBB'ye topu atıyor! Mahalleli öfkeli...

"VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMİYOR"
Esnaf Mehmet Özdemir, "Burası 6 aydır böyle. Gelip kazdılar, belli bir süre öyle kaldı. Ondan sonra tekrar buraya çakıl ve kum serdiler. Belli bir dönem geçti 'burası çökecek' dediler. 'Asfalt atacağız' dediler çok zaman geçti ama hala asfalt dökülmedi.

Son dakika haberi: Büyükçemece'de rezalet görüntüler! İBB, İSKİ'ye, İSKİ, İBB'ye topu atıyor! Mahalleli öfkeli...

O gün, bugün atacağız derken aylar geçti. Biz mağduruz. Akşama kadar müşteri gelmiyor. Verilen sözler yerine getirilmiyor. Çalışmayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Büyükçekmece Belediyesi de söz veriyor ama gelen giden kimse yok" diye konuştu.

Son dakika haberi: Büyükçemece'de rezalet görüntüler! İBB, İSKİ'ye, İSKİ, İBB'ye topu atıyor! Mahalleli öfkeli...

"KOVALARLA YOLLARI SULUYORUZ"

Fırat Caddesi'nde dükkanı bulunan Aziz Özdemir, "Toz duman içindeyiz. Kovalarla yolları suluyoruz. Burada oturamıyoruz bile. Dükkan, camlar toz içinde. Ürünlerin üstü toz oluyor. Arıyoruz, sulama da yapmıyorlar. Asfalt atılacak, dediler ama atılmadı biz de bekliyoruz. Kimse sorumluluk almıyor. Herkes birbirine devrediyor. 'Biz bakmıyoruz bakıyor' diyorlar, onlar 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakıyor' diyor. Masa masa atlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Büyükçemece'de rezalet görüntüler! İBB, İSKİ'ye, İSKİ, İBB'ye topu atıyor! Mahalleli öfkeli...

Hüseyin Solak, "Burada kanalizasyon çalışması yaptılar. Beton atıldı o günden sonra kimse gelmedi. Kapıları açamıyoruz" şeklinde konuştu.

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Son dakika haberi: Büyükçekmece'de rezalet görüntüler! İBB, İSKİ'ye, İSKİ, İBB'ye topu atıyor! Mahalleli öfkeli...
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