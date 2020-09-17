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Son dakika: : 2 terörist etkisiz

Son dakika haberine göre; : "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak-Silopi ilçesi bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı  ve () Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 08:03 Son Güncelleme: 17.9.2020 08:18 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Yıldırım- 1 Cudi Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi dağı bölgesinde, jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak- Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M- 16 piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz
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