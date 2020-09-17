Son dakika: Yangının dumanı kıtaları aştı! Bu hafta 8 bin kilometre uzaklıktaki Avrupa'ya geliyor...

Newsom, son sıcaklıkların bölgede 136 milyon ağacın çıra gibi kurumasına sebep olduğunu, kuru rüzgarın da etkisi ile çıkan yangınların, ülkenin batı kıyısında 19 bin kilometrekareden fazla ormanı yok ettiğini vurguladı.

Eyalet yetkililerinin yaptığı bilgilendirmeye göre, gelecek günlerde yağmur beklenmediği için hafta sonu geri dönen bir ısınma trendinin yangın tehlikesini artıracağı belirtildi.