Ukrayna ile uzay alanında iş birliği hamlesi

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Ukrayna'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında resmi temaslarda bulundu. Beraberindeki heyet ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ile birlikte Dnipro kentinde 'Yuzhnoye Design Office' şirketini ve üretim tesislerini ziyaret eden Yıldırım, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Uzay Ajansı yetkilileri ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ile de bir araya geldi.

"BU GÖRÜŞMELER İŞ BİRLİĞİMİZİN TEMELİNİ OLUŞTURACAK "

Bugünkü temaslarının ardından Yıldırım, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği konutunda basın mensuplarına yaptığı ziyareti değerlendirdi. Türkiye Uzay Ajansı'nın bir yıldır faaliyette olduğunu, göreve geldiğinde ilk anlaşma imzalanan ülkenin Ukrayna olduğunu ifade eden Yıldırım, ülkedeki temaslarının çok verimli geçtiğini belirtti. Yıldırım, "Bu görüşmelerin uzay alanında planladığımız iş birliğinin temeli olacağını ümit ediyoruz. Fırlatma teknolojileri, uydu üretimi ve pazarlama, uzayla ilgili alt sistemlerin geliştirilmesi gibi konularda iş birliği imkanları olduğu gördük" dedi.

"İKİ ÜLKE DE İŞ BİRLİĞİNDEN KAZANÇLI ÇIKACAK"

Yıldırım, Ukrayna ile Türkiye'nin iş birliği konusunda çok istekli olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben burada çok ciddi bir potansiyel görüyorum. Bunu gerçekleştirebildiğimiz takdirde iki ülke de bundan kazançlı çıkacaktır. Dünyada gelişmekte olan uzay sektöründe hem Ukrayna hem Türkiye söz sahibi olma fırsatını yakalayacaktır. Bu iş birliğine ikinci ve üçüncü ülkelerin katılması yönünde de çalışmalarımız var. Bildiğiniz gibi bunlar çok büyük bütçeli, ciddi ilmi çalışma isteyen projeler. Dolayısıyla farklı ülkelerin de bu iş birliğine katılması bizi güçlendirecektir."

Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Ukrayna ziyaretinden şahsen çok memnun kaldığını, ülkede yaptıkları temasların önemli başarılar getireceğine inandığını ifade etti.