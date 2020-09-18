Aydın'da valilik ve kaymakamlıklara girişlerde HES kodu zorunlu hale geldi

Aydın Valiliği açıklamasında, valilik ve kaymakamlık binalarına vatandaşların HES kodu ile giriş yapılacağı belirtildi.

İl genelinde kurumların mesai saatlerinin 08.30-17.30, 09.00-18.00 olarak iki farklı şekilde uygulanacağı kaydedildi.

Aralarında Valilik, Efeler Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü olan kurumların mesai saatinin 08.30-17.30, İl Çalışma ve İş Kurumu, Vakıflar Bölge, İl Sanayi ve Teknoloji, Orman İşletme, İl Göç İdaresi, İl Çevre ve Şehircilik gibi kurumlarda da mesai saatinin 09.00-18.00 olarak uygulanacağı bildirildi.