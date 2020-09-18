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'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 234 kişiye para cezası

'de korona virüs tedbirlerine uymayan 234 kişi tespit edildi. Bu kişilere para cezası kesildi. Ayrıca 1696 iş yeri denetlendi , 1 iş yerine de sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.

AA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 02:04 ABONE OL
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 234 kişiye para cezası

Türkiye'nin birçok ilinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Kocaeli'de yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 234 kişiyle 1 iş yerine para cezası kesildi.

18 BİN KİŞİ SORGULANDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1696 iş yeri denetlendi, 18 bin 850 kişi sorgulandı.

51 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 17, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, maske takmadığı için 212, ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücü ile sosyal mesafe kuralına uyulmayan 1 iş yerine idari para cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.

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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 234 kişiye para cezası
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