Menderes ve arkadaşları anıldı

Saygı duruşu ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın dua okumasıyla son buldu. Törenden sonra Soylu ve beraberindekiler Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Bakan Soylu daha sonra 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da mezarını ziyaret etti. Törene, Soylu'nun yanı sıra Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun yakınları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.CUMHURBAŞKANIYardımcısı Fuat Oktay, merhum Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı. Oktay, "17 Eylül 1961 Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ise paylaştığı mesajında, "Bu darbeci zihniyeti bir kez daha lanetliyorum. Aradan geçen yıllar bize milet iradesinin, demokrasinin ve seçmeseçilme hakkının ne kadar değerli bir kazanım olduğunu öğretti" dedi.