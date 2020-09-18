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Son dakika: operasyonuna 6 tutuklama

Adana merkezli 'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 zanlıdan polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı"nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 09:56 Son Güncelleme: 18.9.2020 09:57 ABONE OL
Son dakika: FETÖ operasyonuna 6 tutuklama
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olan ve aktif görevde olduğu belirtilen 1 astsubay, 2 öğretmen, 1 SGK memuru ve 6 özel sektör çalışanı ile aktif polislerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ekiplerce Adana merkezli 15 ilde şüphelilerin adreslerine yönelik 10 Eylül günü operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 zanlı da gözaltına alındı. Zanlılar 8 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan, aralarında polis okulu öğrencilerinin mahrem imamının da olduğu 6'sı tutuklandı. 16 zanlı serbest bırakıldı.
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Son dakika: FETÖ operasyonuna 6 tutuklama
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