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: Mahkemeden görevden alınan Diyarbakır Büyükeşhir Belediye Başkanı Mızraklı hakkında karar!

haberi: Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmeye ilişkin 'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı 'nın yaptığı iptal başvurusunu reddetti.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 17:05 Son Güncelleme: 18.9.2020 17:18 ABONE OL
Son dakika: Mahkemeden görevden alınan HDP Diyarbakır Büyükeşhir Belediye Başkanı Mızraklı hakkında karar!

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yaptığı iptal başvurusunu reddetti.

Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'yken 19 Ağustos'ta görevinden alındı. Mızraklı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi.

"Terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdiği" yönünde tespit ve deliller bulunan Mızraklı'nın Diyarbakır 3. Ağır Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanmasının gerekçelerinden biri, PKK'lı bir itirafçının savcılıkta verdiği beyan oldu.

2016'da Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olan Bermal kod adlı örgüt üyesi Mart 2019'daki beyanında, Mızraklı'nın özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yaptığı dönemde, yaralı bir örgüt mensubunu ameliyat ederek güvenlik görevlilerine bildirmeksizin ertesi gün taburcu ettiği ortaya çıkmıştı.

Mızraklı ise ifadesinde örgüt mensubunu ameliyat ettiğine dair iddiaları reddetmiş ve itirafçının beyanlarını üçüncü şahısların ağzıyla verdiğini söyleyerek kendini savunmuştu.

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Son dakika: Mahkemeden görevden alınan HDP Diyarbakır Büyükeşhir Belediye Başkanı Mızraklı hakkında karar!
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