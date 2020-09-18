Vatandaşa gelecek ayın su faturasını bile kestiler

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği günden bu yana vatandaşlar için adeta sorun yumağı haline gelen MESKİ'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kullanmadığı suyun faturası ile karşı karşıya kalan vatandaşlar yaşananlara isyan etti. Başkan Seçer faturayı MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç'a keserek görevden aldı. Ancak son olarak Eylül ayında vatandaşlara 'hayali fatura' gönderilmesi 'bu kadarına pes' dedirtti. Vatandaşlar, Eylül ayında, kendilerine ekim-kasım faturaları gönderildiğini belirterek sosyal medyada MESKİ ve yönetimi şikayet yağmuruna tuttu. Bir vatandaş, "Temmuz ayı faturasını ödememe rağmen arkasından 3 adet fatura daha gelmiş. Bu faturaların kağıdı yok. Sadece mobil banka ödeme listesinde görünüyor. Gelen fatura 600 TL 2 aydır evde olmadığım halde bu fatura geldi. Arıyoruz açan da yok bu fatura neden geliyor?" derken, bir başkası da, "Ağustos ayında 2 fatura, eylül ayında 2 fatura kesmişler. Ekim'in faturasını da kesmişler, bu nasıl bir iş, kime şikayet edeceğiz. Enayi yerine mi bizi koyuyor bu Mersin Büyükşehir Belediyesi?" ifadelerini kullandı.