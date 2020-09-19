16 gündür aranan katil zanlısı Bodrum’da yakayı ele verdi

Olay, 3 Eylül günü Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar, birbirlerine tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı. Kavgada başından vurulan Rohat Kardeş, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis ekipleri, 5 Eylül günü, kavgaya karıştıkları belirlenen Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. (18), Şehmuz Y. (21), Ömer S. (18), Mehmet A. (20), Hüseyin T. (18), Mahmut S. (21) ve Mehmet Şerif D.'yi (33) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 otomatik av tüfeği, 5 tabanca ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden Dilyan Ö., Umut T., Uğur M., Ramazan K. ve Hüseyin M. tutuklanmıştı.
BODRUM'DA YAKALANDI
Olayla ilgili 16 gündür aranan zanlı S.E. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla yakalandı. S.E.'nin üzerinden sahte kimlik çıktı. S.E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.