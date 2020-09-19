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16 gündür aranan katil zanlısı Bodrum’da yakayı ele verdi

’da 3 Eylül’de Rohat Kardaş'ın (20) silahla başından vurularak öldürüldüğü kavgayla ilgili 16 gündür aranan zanlı S.E. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla yakalandı. S.E.’nin üzerinden sahte kimlik çıktı. Daha önce de aynı olayla ilgili 5 kişi tutuklanmıştı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 19.9.2020 16:02 ABONE OL
16 gündür aranan katil zanlısı Bodrum’da yakayı ele verdi

Olay, 3 Eylül günü Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar, birbirlerine tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı. Kavgada başından vurulan Rohat Kardeş, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, 5 Eylül günü, kavgaya karıştıkları belirlenen Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. (18), Şehmuz Y. (21), Ömer S. (18), Mehmet A. (20), Hüseyin T. (18), Mahmut S. (21) ve Mehmet Şerif D.'yi (33) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 otomatik av tüfeği, 5 tabanca ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden Dilyan Ö., Umut T., Uğur M., Ramazan K. ve Hüseyin M. tutuklanmıştı.

BODRUM'DA YAKALANDI

Olayla ilgili 16 gündür aranan zanlı S.E. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla yakalandı. S.E.'nin üzerinden sahte kimlik çıktı. S.E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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16 gündür aranan katil zanlısı Bodrum’da yakayı ele verdi
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