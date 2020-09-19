16 gündür aranan katil zanlısı Bodrum’da yakayı ele verdi

Olay, 3 Eylül günü Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar, birbirlerine tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı. Kavgada başından vurulan Rohat Kardeş, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.