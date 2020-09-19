CHP’li belediyenin hayali faturalarına tepki

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği günden bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nde ardı arkası kesilmeyen skandallar vatandaşı isyan ettirdi. MESKİ son olarak vatandaşa kullanmadığı suyun faturasını gönderdi. Aylarca su faturalarındaki ciddi artış sebebiyle mağdur olan vatandaş, bu kez de Ekim ve Kasım aylarında gelmesi gereken faturaları 2 ay öncesinden gönderen MESKİ'ye tepki gösterdi. Yaşadığı şaşkınlığı ve isyanı dile getiren vatandaşlar şunları söyledi:MESKİ'den vatandaş olarak faturalama sisteminden şikayetçiyiz. Faturaları neye göre kesiyorlar. Her zaman en fazla 50 TL gelen faturam 100 TL'yi aşıyor. Damacana su bile MESKİ'nin suyundan daha ucuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin halkın tepkisine rağmen bir çözüm üretmemesi de çok anlamsız geliyor. Bu tahsil edilen fazladan faturaların paralarını Mersin'in hangi yatırımlarında kullanılacak konusunda da vatandaş olarak bir şey göremiyoruz.MESKİ'den faturalar çok yüksek geliyor. 80 TL gelen faturam 170 TL olarak geliyor. 1 aylık faturayı bedelini kullanımı olmadan 2 aylık fatura bedeli olarak ödüyorum. Zamanı geçince de hemen kesinti yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi isyan eden Mersinlileri duymuyor, ya da işine gelmiyor.MESKİ'den gelen faturalarda, bir ayda iki fatura yansıtılıyor. Vatandaşa yardımcı olunması gereken gerekirken sıkıntı yaratılıyor. Belediyelerin görevi vatandaşa zorluk yaşatmak değil kolaylık yaratmaktır. Uzun süredir kullanmadığımız suyun faturası yansıtılıyor. Şaşkınlık içerisindeyim. Bu skandalın bir an önce son bulmasını istiyorum.