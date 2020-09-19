İBB, öğrenci kartlarına göz dikti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrencilerin indirimli ulaşım kartlarını iptal etmek için girişimde bulundu.CHP'li İBB yönetimi, önceki gün meclise getirdiği madde ile 20 yaş ve üstü lise ve 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli mavi kart kullanmalarını iptal ettirmek istedi. Talebin görüşülmesi sırasında söz alan İBB AK Parti grubu, teklifin bu haliyle geçmesi durumunda binlerce öğrencinin mağdur olacağını belirterek 'çalışan ve çalışmayan öğrencilerin ayırt edilmesini ve teklifin ayrı bir madde halinde meclise getirilmesini istedi. Teklif yeniden görüşülmek üzere ileri tarihe ertelendi.