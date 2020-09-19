MHP lideri Bahçeli Türk Tabipleri Birliği’ni topa tuttu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin sürekli korku aşıladığını söyledi. Bahçeli'nin basın mensuplarının Türk Tabipler Birliği'ne ilişkin sorduğu soruya verdiği yanıt şöyle:Türkiye'nin böylesi kırılgan bir döneminde sağlık kuruluşlarında siyah kurdele takmanın ne manası var? Kime faydası var?Türk Tabipleri Birliği sürekli korku aşılıyor. Vatandaşlarımızı telaşa sürüklüyor! Hekimlerimiz arasına nifak sokuyor. Güvensizliği yayıyor.Ülkemiz terörle mücadeleyi kararlılıkla icra eder, mesela Afrin operasyonu başlatır, bu Birlik savaş halk sağlığı sorunu diyerek tenkit eder, milli güvenliğin karşısında cephe alır. Vatan evlatları şehit düşer, bir kez olsun onları rahmetle anmazlar.16 Eylül'de Twitter'den yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur: Bu Birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır.Bugünden geçerli olmak üzere, Başkanlık Divanı üyesi bir arkadaşımızın başkanlığında bir heyet teşekkül etmiştir. Bu heyet marifetince Türk Tabipleri Birliği'nin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilecektir. Ümidimiz, kirli çamaşırların ortaya çıkmasıdır.HDP'nin yanında hizaya giren Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na destek amacıyla telefon kuyruğuna girenler bize göre kendilerine yakışanı yapmıştır!Diyeceğim odur ki, Türk Tabipleri Birliği yeni tip Korona virüs kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır.