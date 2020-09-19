Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri'nden Rusya'ya tepki: Esef vericidir

Son dakika: Dışişleri'nden 'ya tepki: Esef vericidir

Son dakika haberine göre: : "Kırım'ın asli unsuru (Rus makamlarınca) baskı altına alınması esef vericidir. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir Rus mahkemesi tarafından 7 Kırım Tatarı hakkında 16 Eylül'de açıklanan mahkumiyet kararının, Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil ettiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 09:06 Son Güncelleme: 19.9.2020 09:22 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri'nden Rusya'ya tepki: Esef vericidir
Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanlığı, bir Rus mahkemesinin Kırım Tatarlarına yönelik mahkumiyet kararına ilişkin, "Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk Toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir Rus mahkemesi tarafından 7 Kırım Tatarı hakkında 16 Eylül'de açıklanan mahkumiyet kararının, Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil ettiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk Toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir. Türkiye, Kırım'ın gayrimeşru ilhakını tanımadığı gibi, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Dışişleri'nden Rusya'ya tepki: Esef vericidir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA