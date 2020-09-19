Yol haritası belli oldu! BTK'dan milli 5G müjdesi

ÖNEMİ ANLAŞILDI

"Kurumumuz tarafından '5G ve Dikey Sektörler Raporu' yayımlanmıştır. Pandemi sürecinde okullarda uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması, çoğu işyerinin çevrimiçi uzaktan çalışması ve evde geçirilen zamanda artış yaşanması beraberinde internet ağ trafiğinde talep artışına sebep oldu. Sabit altyapının ve mobil şebekelerin hız ve kapasite açısından son kullanıcıların taleplerini kesintisiz karşılayabilmesinin önemi bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Son kullanıcılar daha düşük gecikme ve yüksek hız ihtiyaç ve taleplerini ortaya koymaktadır. Ayrıca tüketiciler tarafından eğlence ve internet uygulamalarına olan talep ve teknolojinin hızlı gelişimi halihazırda kullanılan şebeke altyapısını yetersiz bırakmaktadır. Örneğin; uzaktan ameliyat, otonom sürüş ve milyarlarca bağlı nesneden bahsedildiğinde güvenilir ultra düşük gecikmelere gereksinim duyulmakta ve mevcut 4G şebekeleri yetersiz kalmaktadır.