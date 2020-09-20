10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi. Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında da Hakkari kırsalında 2 PKK'lı terörist öldürüldü. ANKARA