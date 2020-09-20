Son dakika! Bakan Pakdemirli: Ayvalık'taki yangın kontrol altına alındı

Son dakika açıklamasına göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yangın hakkında bir son dakika açıklaması geldi.

Bekir Pakdemirli: "Ayvalıktaki yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar meydana gelmemesi için büyük çaba sarf edilmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam etmektedir." dedi.