Hücreleri tazeleyerek daha da güçleneceğiz

AK Parti Samsun Vezirköprü İlçe Başkanlığı'nın kongresinde AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in telefonundan partililere hitap eden Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi: Ana kademeye güveniyorum, kadın kollarımıza güveniyorum, gençlik kollarımıza güveniyorum, hele hele Samsun'umuza, Vezirköprü'yle beraber çok daha fazlasıyla güveniyorum. İnşallah bu kongreler bizler için birer hücre tazeleme süreci olacaktır. Bu hücre tazelemesinde de inşallah büyük kongreye çok daha güçlenerek yürüyeceğiz ve büyük kongreyle birlikte de AK Parti yeni sürece inşallah farklı girecek. Biliyorsunuz bu yıl hedefimiz var. Bu da nedir; 1 milyon üye kaydı. Samsun da inşallah üzerine düşeni yapacaktır. AA