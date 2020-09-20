Son dakika! Bakan Kurum duyurdu: Zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli otomobilin şarj ünitelerinin yapım sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Şarjın ne kadar gideceğine dair simülasyonu yapıyoruz. Edirne'den yola çıkan birinin Kars'a, Ardahan'a, doğudan batıya, kuzeyden güneye nasıl gitmesi gerekiyorsa o çerçevede simülasyonlar yapılıyor. İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ekleyerek, yeni yapılması gerekiyorsa da yenilerinin düzenlemelerini yaparak hayata geçireceğiz" - "Yerli otomobilimizin 2023'te yola çıkmasıyla konutlarda, AVM'lerde, yollarda elektrikli şarj istasyonları ihtiyacı ortaya çıkacak. Bu çerçevede hem Otopark Yönetmeliği hem de İmar Yönetmeliği'nde düzenlemeler yapacağız. Otopark Yönetmeliği'nde yapacağımız düzenlemeyle her 50 park yerinden biri elektrikli araçlar için ayrılacak, şarj istasyonları olacak, bu zorunlu hale geliyor"

Türkiye'nin yerli otomobilinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceğini anımsatan Kurum, kendilerinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve ilgili kuruluşların süreci yakından takip ettiğini söyledi.