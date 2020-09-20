Son dakika: Meral Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleşti. Tek aday olarak seçime giren Meral Akşener, 1289 oyla yeniden genel başkan seçildi.
İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı başladı.
Genel Başkan Meral Akşener'in kurultayın yapıldığı Altınpark'taki alana gelmesi ve delegeleri selamlamasının ardından Divan Başkanlığı oluşturuldu.
Son Dakika Haberi | İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1289 oy alarak tekrardan partisinin genel başkanı oldu | Video
Kurultay, Divan Başkanlığı'na seçilen Kalkınma Politikaları Başkan İsmail Tatlıoğlu ve Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın konuşmasının ardından çalışmalarına başladı.
AKŞENER YENİDEN GENEL BAŞKAN
İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemine geçildi.
Altınpark'ta devam eden kurultayda, tüzük değişikliği komisyon raporunun okunmasının ardından Divan Başkanı İsmail Tatlıoğlu, genel başkanlık seçimine geçildiğini bildirdi.
Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday olduğu kurultayda oylama işlemi sona erdi.
1379 delegesi bulunan İYİ Parti'de, kurultaya katılan 861 delege, 44 sandıkta oy kullandı.
Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yığılmaların önüne geçilmesi amacıyla 132 kabin oluşturuldu.
Bu arada Tatlıoğlu, sık sık delegeleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.
Akşener, 1289 oyla yeniden genel başkan seçildi.