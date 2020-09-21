4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'Yıldırım -2 Cilo Operasyonu' kapsamında, Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi. Milli Savunma Bakanlığı ise, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.