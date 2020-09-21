Adalet mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ilk kez sanal ortamda toplanacak. Korona virüs salgını nedeniyle ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'ne gidemeyen dünya liderleri, 75. Genel Kurulu'na önceden hazırlanan video mesajları gönderecek. Her ülkenin temsilcisi BM Genel Kurul Salonu'nda, devlet ve hükümet başkanlarının mesajını sunacak. BM'nin tarihi genel kuruluna, Türkiye'nin eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yapmış büyükelçi Volkan Bozkır başkanlık edecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Genel Kurul'un ilk günü (yarın) konuşmasını video mesaj aracılığıyla gerçekleştirecek. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından üçüncü sırada konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu konuşmasında koronavirüsle mücadele, Suriye, Libya, Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki son durum, terörle mücadelede uluslararası işbirliği konularında mesajlarını verecek. Erdoğan'ın konuşmasında koronavirüsle mücadelede önemli bir yer tutacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin 150 ülkeye sağlık malzemesi yardımı yaptığını belirtecek olan Erdoğan, bu hastalıkla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine işaret edecek. Erdoğan, dünyanın çeşitli ülkelerinde devam eden aşı çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak aşının insanlığın ortak malı olması gerektiği, aşının dağıtımında adil bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini belirtecek. Erdoğan, konuşmasında, Birleşmiş Milletler'in küresel krizlerde daha etkin rol oynayabilmesinin yapısının değiştirilmesi gerektiğine bir kez daha vurgu yapacak. BM Genel Kurul konuşmalarında 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısı yapan Erdoğan, BM'nin yapısının reforme edilmesi gerektiğini bir kez daha yineleyecek. Suriye, Libya ve Filistin başta olmak üzere bölgesel meselelere de değinecek olan Erdoğan, terörle mücadelede uluslar arası işbirliğine dikkat çekecek. Erdoğan, Filistin meselesinde çözümün, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine desteğini vurgulayacak. Türkiye'nin Suriye krizi nedeniyle 4 milyon aşkın mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatacak olan Erdoğan, dünya devletlerini mültecilerin sorununda daha fazla sorumluluk almaya davet edecek. Erdoğan'ın konuşmasında son dönemde gerginliğin arttığı Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili de mesajlar vermesi bekleniyor. Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerilimde diyalog ve diplomasi mesajları veren Erdoğan, Doğu Akdeniz'de paylaşımcı, adil ve hakkaniyetli bir çözümü savunduklarını anlatacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü. Erdoğan ve Taçi, Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.