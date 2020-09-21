Ayasofya’ya Sultanahmet örneği

AK Parti'nin Ayasofya'nın 88 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına ilişkin Hıristiyan alemi için hazırladığı kitapçık tamamlandı. İngilizce basılan ve 23 sayfadan olan kitapçıkta, Ayasofya'nın hukuki statüsü, Ayasofya ile ilgili doğru bilenen yanlışlar, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına için ilişkin yapılan anket sonucu, Türkiye'deki dini yapıların korunması ile ilgili bilgiler yer aldı. Kitapçıkta, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, dünya mirası özelliğine zarar vermez. Tıpkı Fransa'nın ikonik Notre Dame veya Köln Katedrali gibi dünya kültür mirası listesinde bulunan yerlerde Hıristiyanların ibadet ve aynı zamanda ziyarete açık olduğu gibi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmış olması turistler için bir engel teşkil etmemektedir" denildi. Türkiye'de tüm camilerin halka açık olduğunu belirtilirken, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Sultanahmet Camisi örneği verilerek, "Ayasofya'nın bitişiğindeki Sultanahmet, Türkiye'deki diğer camiler gibi yerli ve yabancılara, Müslümanlara ve gayrimüslimlere açık olan kapıları ile herkes için işlevsel olmayı başarmıştır. Ayasofya da bu modeli takip edecektir" ifadeleri kullanıldı.Kitabı hazırlayan AK Parti Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kitapçıkta Ayasofya'nın kiliseden camiye dönüşmediğini, camiyken müze olduğunu anlattık. Ayasofya'nın dünyaya açık olduğunu ve UNESCO'nun kurallarına uygun şekilde devam edeceğini söyledik. Bu kararı kendi egemenliğimizle aldık. Milletimizin özlemini giderdik. Bu dini azınlıklara karşı bir karar değildir. Türkiye, dini azınlıkların inanç özgürlüğüne saygılı olmuş bir ülkedir" dedi.