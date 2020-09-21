Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Halayların çekildiği düğün sahiplerine 9 bin 450 lira ceza

Halayların çekildiği düğün sahiplerine 9 bin 450 lira ceza

'da koronavirüs tedbirlerinin uyulmadığı düğün sahibi 3 kişiye 3 bin 150'şer lira, maske takmayan 4 kişiye ise 900'er lira ceza kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 09:07 Son Güncelleme: 21.9.2020 09:09 ABONE OL
Halayların çekildiği düğün sahiplerine 9 bin 450 lira ceza

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulus Mahallesi Uzun Hasan Sokak'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmadan düğün yapıldığı ihbarını aldı. Sokağa giden ekipler, onlarca kişinin el ele tutuşarak, halay çektiğini gördü. Ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünü sonlandırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kurallara uymayan düğün sahibi 3 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 lira, düğünde maske takmayan 4 kişiye ise 900'er liradan 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan düğünde onlarca kişinin el ele tutuşarak halay çektiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Lösemi hastalarına zatürre aşısı yaptırılmalı mı?

ARKADAŞINA GÖNDER
Halayların çekildiği düğün sahiplerine 9 bin 450 lira ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA