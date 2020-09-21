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Son dakika: ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi! 2 gün kazı yapıldı...

Son dakika haberi: 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kayıplara karışan, 'nün sözde yapılanmasının sivil sorumlusu firari ile ilgili olay yaratan bir ihbar geldi. İhbar polis ekiplerini harekete geçirirken 2 gün boyunca kazı çalışması yapıldı. 'da gerçekleştirilen kazıda Adil Öksüz'ün gömdüğü iddia edilen belgeler arandı ama herhangi bir sonuç çıkmadı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 13:17 Son Güncelleme: 21.9.2020 13:28 ABONE OL
Son dakika: Adil Öksüz ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi! 2 gün kazı yapıldı...

'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari 'ün 'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye çanta içerisinde evraklar gömdüğü iddiası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgede 2 günlük kazı çalışması gerçekleştirildi.

Son dakika: Adil Öksüz ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi! 2 gün kazı yapıldı...

'nün sözde yapılanmasının sivil sorumlusu firari 'ün 'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye, darbe girişimi sonrasında çanta içerisinde evrak gömdüğü ihbar edildi.

Son dakika: Adil Öksüz ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi! 2 gün kazı yapıldı...

İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. 15 Eylül Salı günü Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet ekipleri gözetiminde, belediyeye ait iş makineleri tarafından belirtilen yerde kazı çalışması başlatıldı.

Son dakika: Adil Öksüz ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi! 2 gün kazı yapıldı...

2 gün süren çalışmalar sonucu belgelerin saklandığı iddia edilen arazide hiçbir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

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Son dakika: Adil Öksüz ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi! 2 gün kazı yapıldı...
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