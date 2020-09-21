Son dakika: Adil Öksüz ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi! 2 gün kazı yapıldı...

İhbar üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. 15 Eylül Salı günü Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet ekipleri gözetiminde, belediyeye ait iş makineleri tarafından belirtilen yerde kazı çalışması başlatıldı.