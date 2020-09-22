Diyalogdan yanayız ama oldubittiye izin vermeyiz

Türkiyeile Yunanistan askeri heyetleri arasında Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen toplantılardan beşincisi bugün yapılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı ve KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı komutanları, ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Akar, NATO Karargahı'ndaki toplantıyla ilgili "Biz tabii ki barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız, bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz. Hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktediriz" dedi. Bu arada Yunan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas da "Keşif görüşmelerine yeniden başlamak üzereyiz, ancak ne kadar hızlı gerçekleşeceği hem Türkiye hem Yunanistan'a bağlı. Güzel duygular içerisindeyiz" açıklamasını yaptı. ANKARA