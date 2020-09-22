Selçuk Bayraktar'ın başlattığı kampanyada hediye edilecek tablet sayısı 81 bine ulaştı

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST2020 paydaşlarımızın ve ev sahiplerimizin toplam tablet bilgisayar bağışı 81 bine ulaştı. Gençlerimiz bilgiye erişecek, #MilliTeknolojiHamlesi'nde çıtayı yükseltecek!" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, kampanya kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 bin adet , Gaziantep Şahinbey Belediyesi 20 bin adet, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 10 bin adet, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 10 bin adet, Baykar 5 bin adet, Aselsan 5 bin adet, TUSAŞ 5 bin adet, STM 1000 adet, HAVELSAN 1000 adet, ROKETSAN 1000 adet, TEI 1000 adet, TÜRKSAT 1000 adet, TARNET'in 1000 adet tablet bağışladığı bildirildi.

Bayraktar'ın, daha önce Twitter hesabından yaptığı "Türkiye'mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. Baykar olarak 5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz." paylaşımı kampanyaya dönüşmüştü.

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