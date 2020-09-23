Halkı kin ve nefrete sevk etmekten yargılanacak

Haliç Üniversitesi'nin eski öğretim üyesi Dr. Erol Mütercimler'in, imam hatip lisesi öğrencileri hakkında kullandığı hakaret içerikli sözler üzerine içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu 16 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadesi alınan Mütercimler, program sırasında çok yorgun olduğunu bu nedenle söylemek istediklerini tam olarak dile getiremediğini, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Hakkında 'Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçu kapsamında 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı. Mütercimler'in skandal ifadelerinin ardından rektörlük de Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmiş, tepkiler üzerine Mütercimler, üniversitedeki görevinden istifa etmişti.