İstanbul’un 2’nci Barosu için imzalar tamam

Hukukun Üstünlüğü Platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar, İstanbul'un ikinci barosunu kurmak için hazırlıklarını tamamladı. Platformun 2 bin 100 imzaya ulaştığı öğrenildi. SABAH'a konuşan İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Necati Ceylan, toplanan imzaları bu hafta içinde Türkiye Barolar Birliği'ne teslim edeceklerini açıkladı. Ceylan, "İstanbul 2 No'lu Baro; avukatların mesleğe katkılarını, dayanışmasını, hukuk standartlarının yükseltilmesini ve rekabet ortamına katkı sağlamasını amaçlıyor" dedi. Türkiye Barolar Birliği'ne yapılacak başvurunun ardından İstanbul 2 No'lu Baro'nun genel kurul yapacağı öğrenildi. Avukat Mustafa Doğan İnal da "2000'i aşkın avukat arkadaşımızın imzası ile yeni baromuzu kurmak için gereken imza sayısını aşmış bulunuyoruz. Emek veren tüm dostları yürekten tebrik ediyorum. Hayırlı olsun..." dedi.