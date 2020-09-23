Kurban etleri bozuk çıktı

İBB yönetimi Kurban Bayramı'nı, kesim işlemini İBB'ye yaptıran vatandaşlara zehir etti. Vatandaşlar, günlerce kurbanlıklarının kesilmesini bekledi. Alibeyköy'deki kesimhanede mağdur olan vatandaşlar ile zabıta arasında tartışma çıktı. Kayaşehir'de ise kasaplar kaçtı. Başları kesilen kurbanlıklar Temmuz sıcağında zincirde asılı kaldı. İstanbul Vakfı aracılığı ile toplanan kurbanlıklar da İstanbul yerine İzmir'de Efkar Tavukçuluk adlı firmaya kestirildi. Bayramdan 1 ay sonra dağıtılan 800 gramlık konserve kavurmaların ise bozulduğu ortaya çıktı. Hem Kurban Bayramı'nı hem de toplanan bağış etlerini heba eden CHP'li yönetim beceriksizlikle suçlandı.